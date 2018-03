Christenen vechten in Noord-Libanon

Tripoli, 17 sept.Bij een gewapende botsing tussen christelijke groepen in Noord-Libanon zijn gisteravond twee mensen gedood en drie gewond.De pro-Syrische Marada-groep, geallieerd met de shi`itische organisatie Hezbollah,stond tegenover aanhangers van de anti-Syrische Forces Libanaises. Deze maaktdeel uit van de door het Westen gesteunde alliantie geleid door de sunnitische politicus Saad Hariri. In diverse delen van Libanon zijn in de afgelopen maanden concurrerende groepen slaags geraakt. Gisteren opende president Suleiman een nationale dialoog die moet leiden tot een algemene verzoening.