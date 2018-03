Chailly sprankelt met Leipzig-orkest

Klassiek Gewandhausorchester en Operakoor Leipzig o.l.v. Riccardo Chailly. Gehoord: 16/9 De Doelen R’dam. Volgende concert: 15/2 Concertgebouw A’dam (Mozart, Debussy, Beethoven)..

Riccardo Chailly, vier jaar geleden vertrokken als chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest, dirigeerde gisteravond zijn Gewandhausorchester in Rotterdam, met veel enthousiaste bijval. In februari is Chailly voor het eerst terug in Amsterdam, ook dan met zijn orkest uit Leipzig, waar hij onlangs tot 2015 bijtekende.

Twee theatermuzieken stonden nu op het programma: delen uit Mendelssohns toneelmuziek bij Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream (1826-1843) en de eerste acte van Ravels balletmuziek Daphnis et Chloé (1909-1912). Het zijn muzieken die in elkaars verlengde liggen met hun mythologie en betovering, met hun beeldende karakter en hun ruisende en suizelende snelle vioolpassages,

Mendelssohn stond ooit zelf voor het voortreffelijke Gewandhausorchester met zijn nu legendarische donkergekleurde Midden-Europese klankcultuur en een klassieke opstelling met de tweede violen op rechts. Maar in Rotterdam was er in Mendelssohn èn in Ravel vooral de hier zo bekende Chailly-klank: helder, klaar, licht, stralend en met een regenboog aan klankleuren.

Mendelssohns Midzomernachtsdroom epateerde met zijn geanimeerde en fantastische uitstraling, al werd niet altijd het materiële ontstegen.

Maar Ravels exotische vertelling over de liefde tussen Daphnis en Chloé sprankelde met wuft raffinement en fijnzinnige elegantie, met zwevende vocalises van het koor, overrompelend in heftig-frenetieke climaxen.