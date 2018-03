CDA tegen Europees octrooi stamcellen

rotterdam. De centrum-rechtse EVP-fractie in het Europees Parlement, waartoe het CDA behoort, heeft alarm geslagen over een mogelijk toekomstig patent op embryonaal stamcellenonderzoek. Het Europees Octrooibureau beslist binnen enkele weken over een aanvraag van de Amerikaanse pionier in stamcelonderzoek James Thomson. Thomson wil een octrooi op een bepaald type medisch onderzoek waarbij embryonale stamcellen worden gebruikt. De EVP-fractie, die principieel tegen embryonaal stamcellenonderzoek is, vindt dat dergelijk octrooi in strijd zou zijn met een Europese richtlijn uit 1998. Maria Martens, die de CDA-delegatie in het Europarlement leidt, wil de ethische discussie ”buiten beschouwing laten”, maar merkt op dat een patent ”indruist tegen de Europese regels.” Evenals de grote meederheid van de EVP verzette Martens zich twee jaar geleden bij een debat over de EU-begroting tegen Europese financiering van embryonaal stamcellenonderzoek.