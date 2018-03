Rusland gaat volgend jaar 66,3 miljard euro – 27 procent méér – uitgeven aan defensie. Dat zei premier Poetin gisteren. In de oorlog tegen Georgië zou zijn gebleken dat modernisering van het leger nodig is. Overigens zei Georgië gisteren over een telefoontap te beschikken waaruit blijkt dat Rusland de oorlog tegen Zuid-Ossetië uitlokte. (BBC, Reuters)