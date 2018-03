Brandweer treft blaam bij verdrinking

De gemeente Almere en de regionale brandweer Flevoland zijn mede schuldig aan de verdrinking van een 49-jarige Almeerder in september 2002. Dat heeft de rechtbank Zwolle gisteren geoordeeld.

Over de zaak is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Gemeente en brandweer erkenden dat bij de hulpverlening veel was misgegaan, maar wezen de verantwoordelijkheid daarvoor af. Justitie besloot in juni 2003 af te zien van vervolging wegens dood door schuld, omdat het mislukken van de reddingsactie niet toe te rekenen zou zijn aan hulpverleners.

Die weigering te vervolgen werd in december 2003 bekrachtigd door het gerechtshof in Arnhem. Daarop besloot de familie van het slachtoffer een civiele procedure te beginnen.

De Almeerder sloeg zes jaar geleden met een bootje om toen hij ’s nachts op een recreatieplas bij zijn huis voer. De uitgerukte brandweer had zoveel tijd nodig om het slachtoffer te bereiken, dat hij voor het oog van de duikers verdronk.

De nabestaanden verweten de hulpverleners volstrekt ontoereikend handelen. De brandweer zou kostbare minuten hebben verloren door te arriveren met een reddingsboot, waarvan al dagen bekend was dat die lek was. Ook het zoeken naar een plek voor tewaterlating, een weigerende motor door een lege accu en duikers die steggelden over hun reddingslijn kostten veel tijd.

Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement concludeerde dat de brandweer de Almeerder had kunnen redden. Het COT rapporteerde tal van fouten en gebreken bij gemeente en brandweer, die „onprofessioneel” werd genoemd. Er was sprake van onvoldoende en gebrekkig materieel, onnodig tijdverlies, en toen de drenkeling onder water verdween, was veel te snel besloten tot bergen in plaats van redden.

De rechtbank Zwolle-Lelystad bepaalde gisteren dat de aansprakelijkheid voor de verdrinking en de schade bij de nabestaanden voor een derde deel bij Almere en de brandweer ligt. Ze schrijft twee derde van de schuld toe aan het slachtoffer. Die zou onvoorzichtig zijn geweest door ’s nachts met een gebrekkig bootje en na alcoholgebruik te gaan varen.

Over de schadevergoeding die de familie eist, zo’n 112.000 euro, liet de rechtbank zich niet uit. Tegen de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk. De gemeente Almere was vanmiddag nog niet in staat te reageren.