Wat er de afgelopen winter en zomer totaal niet van kwam, is nu wel een feit: een enorme blokkade in de atmosfeer houdt storingen vanaf de Atlantische Oceaan op ruime afstand. In plaats van een westenwind hebben we voorlopig te maken met een oostelijke wind. Helaas levert dat niet gegarandeerd zonnig weer op. De weerkaarten tonen voortdurend hogedruk boven noord of noordoost Europa. Lagedrukgebieden liggen vooral in de zuidoosthoek van de Balkan.

Vannacht maken wolkenvelden op wat meer plaatsen ruimte voor opklaringen. De temperatuur daalt in het geval het opklaart, tot 5 graden in het binnenland. Onder hardnekkige wolkenvelden wordt het minder koud.

Morgen klaart het nog wat verder op en wordt het wellicht zelfs enige tijd vrij zonnig weer. Vooral de noordelijke provincies blijven wel gevoelig voor wolkenvelden. Bij een zwakke tot matige oostelijke wind stijgt de temperatuur tot 16 of maximaal 17 graden. Dat is iets onder de maat voor deze tijd van het jaar. Vrijdag en zaterdag verandert er weinig. Van tijd tot tijd klaart het redelijk op en laat de zon zich zien. Toch zit het risico van hardnekkige bewolking ook dan in een klein hoekje. Vanaf zondag krijgt bewolking waarschijnlijk weer een groter aandeel maar ook dan blijft het in ieder geval droog. De temperatuur handhaaft zich op het huidige niveau waarmee het dus enigszins aan de koele kant blijft.