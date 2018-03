Blogger Marokko uit de cel

Het is moeilijk voor te stellen dat hij afgelopen week het land op zijn kop heeft gezet, zo zacht spreekt hij. De 29-jarige Mohamed Erraji werd anderhalve week geleden opgepakt na publicatie van een artikel over koning Mohammed VI in een Marokkaanse online internetkrant. Daarin schreef hij dat de monarch zijn onderdanen aanmoedigt om te bedelen. Ook stelde hij dat er niets zal veranderen in Marokko zolang het koninkrijk van vader op zoon gaat, omdat vaders slechte voorbeelden geven. Het beledigen van de koning en zijn familie is in Marokko strafbaar.

Erraji was de eerste Marokkaanse blogger die werd vervolgd en veroordeeld, tot twee jaar cel en een geldboete van ongeveer 500 euro. Afgelopen jaar zijn journalisten van onder andere tv-station Al Jazeera en het tijdschrift TelQuel gearresteerd en veroordeeld tot een geldboete. Het kantoor van Al Jazeera in Marokko werd in mei gesloten door de autoriteiten.

We spreken af voor een cultureel centrum in Erraji’s woonplaats Agadir, een havenstad aan de westkust van Marokko. Erraji’s oom, bij wie hij inwoont, ontvangt liever geen vreemde mensen thuis. „Het vreemde is dat ik eerder al heel veel artikelen heb geschreven over de koning die kritisch zijn en als beledigend kunnen worden gezien”, vertelt Erraji. „Maar het is pas na dit laatste artikel dat ik ben gearresteerd. Tijdens mijn ondervragingen is er niets gevraagd over dit laatste artikel.” Tijdens het interview verontschuldigt hij zich. „Het spijt me als het gesprek niet goed gaat, maar ik heb nog nooit interviews gedaan met journalisten.”

De ontwikkelingen na de arrestatie, eind vorige week, volgden elkaar snel op. „De politie stond donderdag overdag bij mijn oom op de stoep. Ik was toen niet thuis.” Erraji moest zich op het politiebureau melden, waar hij werd ondervraagd door de veiligheidsdienst. Op zondag moest de blogger voorkomen voor de rechtbank. „Het ging zo snel dat mij het vonnis door een politieagent in het politiebusje werd voorgelezen. Toen werd ik afgevoerd naar de gevangenis buiten Agadir.” Erraji zegt door de politie goed te zijn behandeld.

Voor de rechtbank verklaarde Erraji dat het niet zijn bedoeling was iemand te beledigen. Een advocaat kon hij aanvankelijk niet betalen. Na zijn veroordeling regelde de Marokkaanse organisatie voor de mensenrechten, Association Marocaine des Droits Humains (AMDH), een raadsman voor hem. Het verblijf in de gevangenis beschrijft Erraji als een nachtmerrie. „Met 52 mensen in een cel van zeven bij vijf meter. Bij het slapen lagen we op elkaar gepakt als sardientjes. ”

„Mijn arrestatie is een duidelijk signaal dat de vrijheid van meningsuiting de das om wordt gedaan in Marokko. De koning zegt altijd dat de corruptie moet worden bestreden. Dan moet je wel journalisten hun werk laten doen om de corruptie en de corrupten bloot te leggen. Ik schrijf over wat ik zie en meemaak. Daar gaat schrijven toch over? Over wat je denkt, ziet, wat je niet aanstaat in de samenleving en zou willen veranderen.”

Erraji’s voorlopige vrijlating kwam onverwacht. Een week na zijn eerste verhoor werd de blogger bij de gevangenisdirecteur geroepen. „Ik kreeg te horen dat ik een aanvraag kon doen voor een tijdelijke vrijlating in afwachting van het hoger beroep. Dat was ’s ochtends. ’s Middags was ik vrij. Je kunt je niet voorstellen hoe blij ik was.” Hij ziet zijn hoger beroep, dat morgen dient, met vertrouwen tegemoet en verwacht vrijspraak.

Erraji werd geboren in een dorpje 60 kilometer van Agadir. Hij maakte de lagere school niet af en volgde koranlessen in een moskee. Daarna werkte hij in Agadir in het badhuis van zijn oom. Hij wilde zich nuttig maken door te schrijven.

Erraji zond stukken in bij Marokkaanse kranten die werden gepubliceerd in lezersrubrieken. „Via het schrijven leerde ik een meisje kennen. Zij vertrok naar het buitenland maar wilde nog wel mijn artikelen lezen. Zo ontstond het idee voor een weblog. In juni ben ik gevraagd door www.hespress.com , een online krant, om tegen betaling voor ze te schrijven.” Op die site verscheen het artikel waarin Erraji schreef dat de koning tot bedelen aanmoedigt.

Of hij blijft schrijven, weet Erraji nog niet. „Ik heb me de afgelopen dagen afgevraagd: als de enorme media-aandacht er niet was geweest, nationaal en internationaal, was ik dan zo snel vrijgekomen? Ik denk het niet, dan was ik vergeten in de gevangenis. Ik kan me dat niet permitteren, ik ben kostwinner van ons gezin. Mijn vader is voorganger in een kleine moskee in mijn geboortedorp, daar verdient hij bijna niets mee. Mijn vier broers moeten naar school. Voor hen moet ik zorgen. Dan kan ik niet omwille van het schrijven gevangenschap riskeren. Ik moet er altijd zijn voor mijn gezin.”

