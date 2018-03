De tijden van Bassie & Adriaan herleven in de kinderfilm The Seven of Daran: The Battle for Pareo Rock, die in het Engels werd opgenomen, maar in 55 bioscopen in de Nederlands nagesynchroniseerde versie draait. De twee schurken schmieren net zo als indertijd de `gehaktbal` uitroepende tegenstander van de twee clowns. Het blanke jongetje Jimmy krijgt in een visioen van een witte giraf de opdracht om een oorlog te voorkomen. Hij sluit vriendschap met een zwart meisje en samen trekken ze naar Pareo Rock, de plaats waar twee stammen (denk Hutu`s en Tutsi`s) op het punt staan elkaar uit te moorden. Jimmy leert moedig te zijn, het meisje dat leven in de natuur beter is dan in de drukke stad en de stammen sluiten vrede. Leuke film voor de allerjongsten, een bezoeking voor de ouders. Regisseur Lourens Blok en scenarist Bart Juttmann verdienen lof voor hun lef om de film in Afrika te maken, zonder geld van het Nederlands Fonds voor de Film. Jammer dat de uitwerking zo suf is.