Besteed zoveel mogelijk uit

Loopbaancoach Nienke Wijnants omschrijft het in Het dertigersdilemma, haar boek over jonge mensen tussen de 25 en 35 als volgt:

‘We willen én die uitdagende baan, én kinderen, uitblinken in ons werk, maar toch rust en balans in het privéleven. Je moet een druk en gezellig sociaal leven hebben, genoeg tijd voor je partner en om te sporten, tussendoor ook je huis zelf verbouwen. We leggen de lat voor onszelf extreem hoog.’

Karin Bosveld is counselor en komt ze geregeld tegen in haar praktijk, jonge mensen die langzaam opbranden doordat werk en privé moeilijk te combineren zijn. Bosveld vermoedt dat de generatie van eind twintig tot midden dertig te weinig kijkt naar wat bij ze past. „Vaak weten mensen niet meer waaróm ze iets nastreven. Ze hebben ooit een doel gesteld en zijn al jaren bezig dat te bereiken, zonder zich af te vragen of dat doel nog klopt. Ze zijn vooral bezig aan verwachtingen te voldoen. Het kan heel goed zijn dat je op basis van verkeerde motieven aan een carrière werkt.”

Haar advies is simpel: stel jezelf vragen. Zoals: ‘Waarvan denk ik dat ik gelukkig word?’ gevolgd door ‘Word ik daar ook echt gelukkig van?’ en ‘Van wie moet ik wat ik doe?’. Bosveld: „Soms heb je tijden geleden van een belangrijk persoon gehoord dat iets bij je past, of dacht je vroeger onvoldoende talent te bezitten voor wat je echt wilde. Dat is jouw waarheid geworden, maar misschien klopt die wel helemaal niet.”

Ook kun je op papier een heel leuke functie hebben, maar elke dag doodop thuiskomen, omdat de werksfeer gespannen of negatief is. Deze mensen raadt Bosveld aan eens te kijken naar de mate van autonomie op hun werk. „Uit onderzoek is gebleken dat het gevoel onafhankelijk te zijn, werken lichter en leuker maakt.”

Ontbreekt die autonomie, dan wil dat niet per se zeggen dat je onder een autoritaire baas werkt, waarschuwt Bosveld. „Kijk ook naar je eigen rol. Misschien neem je de ruimte die er ligt niet.”

Het gaat verder. Bosveld: „Het is belangrijk je te realiseren dat je meer bent dan een machine die heel goed werk levert. Zorg ook voor jezelf, het leven heeft meer te bieden.” Of je het nou in yoga, schaken of roeien vindt, doe íéts ter ontspanning, adviseert ze. „Maak een wandelingetje en bekijk het dan simpel. Stel jezelf niet ten doel het hele bos rond te wandelen, maar maak er een meditatief tochtje van.”

Combineer je een carrière met een gezin, dan komt er een extra risico op balansverstoring bij. Kinderen vragen om verzorging. Zeker ouders van jonge kinderen hebben tijd nodig om een nieuw evenwicht te vinden, als hun toch al zo drukke leven er ook nog eens de verantwoordelijkheid voor een ander bij krijgt.

Sophie Eenhoorn van spiritueel trainingscentrum ZenMind ziet vaak vaders die besluiten minder te werken om meer vader te kunnen zijn. „Sommige beginnende vaders brengen meer rust in hun sociale agenda, maar er zijn er ook die juist méér gaan werken, omdat ze zich realiseren dat ze hun werk ontzettend leuk vinden en er energie van krijgen.”

Nicolien Brzesowsky organiseert projecten rondom het thema werk/privébalans en adviseert jonge stellen liefst vóór de conceptie eens goed te gaan zitten en de komst van een kind heel praktisch te bespreken. „Spreek uit hoeveel je beiden wilt blijven werken, welke financiële gevolgen daaraan kleven en of die ruimte er zit.”

In het ideale geval adviseert Brzesowsky zelfs om de hypotheek al van tevoren af te stemmen op het inkomen dat je vermoedt te hebben als er een gezin komt. „Realiseer je in elk geval dat je bij een hoge hypotheek jezelf verplicht om een hoog inkomen te blijven verdienen, wil je in je dure huis blijven wonen.”

Brzesowsky raadt verder aan de zorg vanaf het begin echt samen te doen, zodat vrouwen niet ook na hun verlof in hun rol van huishoudster en verzorgster blijven zitten.

Volgens haar moeten we niet onderschatten hoeveel invloed het rolpatroon van onze ouders in deze op ons heeft. Brzesowsky: „De meeste jonge ouders van nu waren zelf kind in een traditionele rolverdeling, waarin de vader werkte en de moeder thuis was. Daar spiegel je jezelf onbewust toch aan. Het is goed om je dat te realiseren en jezelf de ruimte te geven om het anders te doen.”

Veel ouders zien het ‘4-4-model’ als optimaal, omdat het van een gelijke verdeling uitgaat. Beide ouders zijn één doordeweekse dag thuis, de opvang voor de overige drie dagen wordt uitbesteed. Het uitbesteden van taken is iets dat je maar het liefste zoveel mogelijk doet, gelooft Brzesowsky, wel of geen kinderen. „Als er geld voor is, koop je met een huishoudelijke hulp vrije tijd en bewaar je de energie voor hoofdzaken.”

En kinderen bieden ook een kans op meer balans, denkt Bosveld. „Ze dwingen ouders om tijd vrij te maken voor iets anders dan werk. Noodgedwongen mag je opeens een dag in de week lekker spelen. Dat is heel goed voor volwassenen.”

