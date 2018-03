Bejaarden moeten deze winter twee truien aan

Een beetje moedeloos staat Jennifer Marks, een gezette dame van middelbare leeftijd, voor een stalletje in het overdekte winkelcentrum van de Londense wijk Brent. Met een collega probeert ze voordelige aanbiedingen in Marriott Hotels in het Middellandse Zeegebied te slijten. De animo bij de talrijke voorbijgangers in dit uitgestrekte winkellabyrint is echter gering. „Het is vreselijk”, zucht Marks, „niemand wil zijn creditcard meer trekken.”

Ook elders in het winkelcomplex heerst een gevoel van malaise. „We krijgen nog wel mensen de winkel in maar de meeste komen alleen kijken en kopen niets”, zegt een Oost-Europese verkoopster in een filiaal van modezaak Tommy Hilfiger. De omzet in de winkel is vergeleken bij vorig jaar met zo’n 30 tot 40 procent gedaald. Veel mensen lopen wat rond in het winkelcentrum, drinken een kop koffie en gaan weer naar huis.

De Britten, die er tot voor enkele maanden lustig op los consumeerden, houden plotseling de hand op de knip. „Het vertrouwen is tot een historisch dieptepunt gedaald”, zegt Neil Saunders, directeur van Verdict, een onderzoeksbureau voor de detailhandel. Hij wijt dit aan de aanhoudende stroom sombere berichten over de economische vooruitzichten sinds eind vorig jaar met als klap op de vuurpijl minister van Financiën Alistair Darling, die een paar weken geleden zei dat dit wel eens de ergste crisis in zestig jaar kon zijn. Veel mensen schrikken daarvan volgens Saunders en passen hun uitgavenpatroon aan. Wat ook niet helpt zijn recente schokken als het faillissement van de grote Britse reisorganisatie XL. Of het verder verdiepen van de bankencrisis met het faillissement van Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers en de noodredding van Amerikaanse verzekeraar AIG van deze week.

Maar hoe ernstig is het werkelijk gesteld met de Britse economie? Deskundigen verschillen erover van mening. „Het is nog lang niet zo erg als tijdens de laatste recessie van zestien jaar geleden”, meent Ray Barrell, onderzoeker bij het National Institute of Economic and Social Research (NIESR). „Het is waar dat het vertrouwen van de consumenten flink is gedaald, maar dat is op zichzelf niet allesbepalend voor de economie.” Hij wijst op de gunstige vooruitzichten voor de export door het zwakkere pond. Daarnaast voorziet hij dat de nieuwbouw aardig op peil zal blijven. „Wij verwachten nog steeds dat er dit jaar per saldo een kleine groei zal zijn en volgend jaar ook, al zullen er kwartalen tussen zitten dat de economie krimpt.”

Maar als er voldoende sombere consumenten zijn, kunnen die de economie collectief wel degelijk naar beneden trekken. Zo zouden ze hun eigen pessimisme in vervulling doen gaan. Roger Bootle, economisch adviseur bij Deloitte, vindt dat onzin: „Waar hebben zulke economen het over? De crisis is al in volle gang. De huizenprijzen zijn ingezakt, banken gaan failliet waar we bijstaan, de beurskoersen storten in. Ik vind juist dat de consumenten nog verrassend terughoudend reageren.”

Ook de hogere energie- en voedselprijzen zorgen voor problemen. Ze leiden tot bittere klachten, juist omdat de energiebedrijven vette winsten blijven boeken. Minder draagkrachtige bejaarden zien de winter met angst en beven tegemoet. Het wordt kou lijden of hun laatste centen besteden aan de verwarming. Jake Ulrich, directeur van British Gaseigenaar Centrica, haalde onlangs velen het bloed onder de nagels vandaan met de suggestie: „Misschien wordt het weer twee truien in plaats van één.”

Een groeiend aantal Britten winkelt intussen niet langer meer bij de luxe supermarkt Waitrose maar wijkt uit naar het goedkopere Morrison’s of zelfs naar de goedkoopste ketens Aldi en Lidl. En ze kopen liever goedkoop krachtvoer als witte bonen in tomatensaus (12 procent omzetstijging) dan duur biologisch voedsel, dat de laatste jaren zo in zwang was geraakt (nu 20 procent achteruit). Ook warenhuizen hebben het zwaar. Marks & Spencer, John Lewis en Debenhams moesten hun winstprognoses fors bijstellen.

Op vakantie zijn veel Britten dit jaar evenmin geweest. Als ze dat al deden, dan in eigen land en bij voorkeur in goedkope hotels. Premier Inn zag zijn omzet met 10,2 procent stijgen. Grote aankopen als nieuwe auto’s worden intussen zoveel mogelijk uitgesteld. Zuinig rijdende auto’s doen het naar verhouding beter, de verkoop van luxewagens is ingezakt. Aston Martin verkocht vorige maand 67 procent minder dan een jaar geleden, Jaguar 57 procent, Porsche 75 procent en BMW 40 procent.

Als een van de weinige beroepsgroepen doen pandjesbazen goede zaken. De belangstelling, ook van mensen die tot voor kort veel verdienden, is groot. De Financial Times berichtte enkele weken geleden over mensen die in ruil voor snel geld bijvoorbeeld hun Aston Martin, Rolex of diamanten ring bij het pandjeshuis inleverden.

Bij dit alles zijn de kwetsbaarste plekken van de Britse economie nog buiten beschouwing gebleven: de financiële sector en de huizenmarkt. De banken, vooral de zakenbanken, hebben het zwaar te verduren en er zijn al duizenden bankiers en medewerkers op straat gezet in de Londense City. De problemen zijn deels een gevolg van de internationale kredietcrisis maar ook van hun betrokkenheid bij de Britse woningmarkt, die na jaren van ongekende groei sterk een sterke daling vertoont.

Het aantal nieuwe hypotheken is het laagst sinds 1993, toen er voor het eerst nationale cijfers over werden bijgehouden. In juli werden er slechts 33.000 nieuwe hypotheken afgesloten, 71 procent minder dan een jaar geleden.

Gezien de huidige problemen met teruglopende vraag voor veel goederen en diensten, zou het voor de hand hebben gelegen dat de regering de economie aanzwengelt met extra financiële impulsen. De speelruimte voor de Labourregering is echter gering doordat haar uitgavenniveau de laatste jaren al te hoog was. „De regering leent al te veel”, constateert Barrell. Ze had beter in de jaren van voorspoed hogere belastingen kunnen heffen, betoogt hij, dan had ze nu meer reserves gehad.

Een bijkomend probleem is dat noch bij de regering, noch bij banken en bedrijven veel mensen over zijn die de vorige recessie in leidinggevende functies hebben meegemaakt. „Daarom blijven er recessies optreden”, lacht Barrell. „Jongeren nemen risico’s, waarvan de vertrokken ouderen bij de vorige recessie nu juist hadden geleerd dat je die beter niet kunt nemen.”