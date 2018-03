Barclays pikt onderdelen Lehman in

Barclays is een aasgier geworden. De Britse bank zag vorige week af van een overname van Lehman Brothers, maar nu die zakenbank failliet is gegaan, ziet Barclays zijn kans schoon om de mooiste brokstukken alsnog in te lijven.

Barclays is de enige Britse bank die uit is op transacties – de helft van het kapitaal van 4,5 miljard pond, dat in juni werd opgehaald op de financiële markten is bedoeld voor overnames. De resultaten in augustus waren solide, waarbij de relatief hoge waarderingen van de hypotheekobligaties – volgens de bank zelf – gerechtvaardigd werden door hun eerdere datering.

Wel zijn er zorgen over de vraag in welke mate Barclays het zich kan veroorloven zijn kernkapitaal van 6,3 procent te verlagen. Met betrekking tot Lehman zou het antwoord wel eens kunnen luiden: beperkt. De dochteronderneming van de zakenbank heeft uitstel van betaling aangevraagd en is bezig zijn bezittingen onder te brengen. Dat betekent dat het management nog steeds op z’n plek zit, maar dat ieder besluit over fusies en overnames aan een rechtbank moet worden voorgelegd. Barclays waagt die gok, bleek gisteravond laat.

Die rechtbank zal zich waarschijnlijk welwillend opstellen jegens een bod dat tienduizend Amerikaanse banen zal veiligstellen, per saldo het resultaat van het bod van 250 miljoen dollar dat Barclays op tafel legde voor de zakenbank-tak van Lehman. Daarbij neemt Barclays ook nog eens voor 1,5 miljard aan vastgoed (hoofdkantoren) over. Als de rechtbank het bod goedkeurt, heeft Barclays een mooie slag geslagen. Verwacht wordt dat Barclays de vermogensbeheerdivisie van Lehman doorverkoopt, omdat Barclays op dat terrein al een positie heeft opgebouwd. Maar de activiteiten van Lehman op het gebied van Amerikaanse aandelen, obligaties, de valutahandel en fusie- en overnameadviezen zijn waardevoller voor de Britten. Barclays zou uiteindelijk een van de grootste drie Amerikaanse zakenbanken kunnen worden, voor niets.

Door het snelle handelen van Barclays, daags na de surseance van betaling die Lehman aanvroeg, voorkomt Barclays dat iemand anders er met de buit vandoor gaat. Belangrijker is dat Barclays ook voorkomt dat het merk Lehman spoedig waardeloos zal worden, omdat de beste werknemers niet lang meer op hun plek zullen blijven.

Maar geheel risicoloos is de transactie niet. De vraag blijft of Barclays de goede prijs betaalt voor de onderdelen van Lehman. Daarbij zou het integreren van de zakenbank van Lehman in het Barclays-concern lastiger zijn dan het uitzoeken van de beste personeelsleden van Lehman. En het plan van Barclays om te groeien, terwijl zijn concurrenten hun schulden afbouwen, zou verschrikkelijk verkeerd kunnen aflopen. Maar aasgieren moeten nu eenmaal moed tonen.

George Hay

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com