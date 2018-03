B en W Tilburg wil door met plannen `shopping mall`

Tilburg, 17 sept.B en W van Tilburg wil de plannen voor een `shopping mall` verder uitwerken en adviseert de gemeenteraad verder te gaan met een haalbaarheidsonderzoek. Daarin moeten veertien voorwaarden worden uitgewerkt. Als aan alle voorwaarden kan worden voldaan, ziet het college geen belemmering om het grootschalige winkelcentrum te bouwen. De mall moet het grootste winkelcentrum van Nederland worden, met een oppervlakte van 80.000 tot 125.000 m2.Breda, Den Bosch, Eindhoven en Helmond, en ook de winkeliers in Tilburg hebben zich de afgelopen maanden fel uitgesproken tegen de komst van de mall. Onderzoeken tonen aan dat de winkels in de Tilburgse binnenstad en omliggende steden flink wat omzet zullen derven door de komst van de mall. Op 27 oktober beslist de leden van de Tilburgse gemeenteraad of zij verder willen met het initiatief.