Arnhem koopt 3 beelden Sonsbeek

Rotterdam, 17 sept. De gemeente Arnhem heeft drie sculpturen aangekocht van de internationale beeldententoonstelling Sonsbeek 2008. Het gaat om de werken Lazy King van de Franse kunstenaar Alain Sechas, Spitting Leaders van de Spaanse kunstenaar Sanchez Castillo en The Cradle van de Belg Johan Creten. Met de aankopen is een bedrag gemoeid van in totaal 264 duizend euro. Publieksfavoriet Lazy King, een witte figuur die achterover leunt in het gras, zal op zijn plek voor de `Witte Villa` in Park Sonsbeek blijven. Ook The Cradle, een bronzen bijenkorf die onderdak biedt aan 150 duizend bijen, blijft staan op zijn huidige locatie in het meer van Park Sonsbeek. Het werk Spitting Leaders wordt verplaatst naar het centrum van de stad. Meer dan 100.000 bezoekers hebben de tiende editie van de beeldententoonstelling inmiddels bezocht.