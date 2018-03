`Amsterdam checkt kunstsubsidies slecht`

AMSTERDAM. De gemeente Amsterdam controleert onvoldoende wat culturele instellingen met subsidies doen. Daardoor bestaat het risico dat theaters of concertzalen de afspraken over het aantal voorstellingen, tentoonstellingen of bezoekers niet halen. Ook kan er geld gaan naar organisaties die dat eigenlijk niet nodig hebben. Dat concludeert de Rekenkamer Amsterdam in een gisteren verschenen rapport. Het bureau keek hoe dertig instellingen het in 2006 deden. Daarvan haalden er veertien (47 procent) de afspraken niet. Vijf (17 procent) hadden een te hoge financiële reserve, terwijl zes (20 procent) in geldnood zaten.