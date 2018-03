Ambassade VS in Jemen doel aanslag

De Amerikaanse ambassade in de Jemenitische hoofdstad Sana’a is vanochtend doelwit geworden van een zware autobomaanslag. Bij de aanslag zijn volgens de Jemenitische regering 16 mensen om het leven gekomen, van wie zes daders. Een woordvoerder van de ambassade zei dat onder de ambassadestaf geen slachtoffers waren.

Na de explosie bij de toegangspoort tot het ambassadecomplex zouden de aanvallers – volgens lokale tv-zenders verkleed als politiemannen – schoten hebben afgevuurd op het zwaar versterkte gebouw. Het Jemenitische ministerie van Binnenlandse Zaken meldde dat zes Jemenitische bewakers werden gedood evenals vier burgers. Verscheidene gebouwen in de omgeving van de ambassade werden door de eerste ontploffing beschadigd.

Een groep die zich de Islamitische Jihad in Jemen noemt, eiste de verantwoordelijkheid op. In een verklaring dreigde zij met aanslagen op andere buitenlandse vertegenwoordigingen.

Jemen was dit jaar al het toneel van verscheidene aanslagen door een lokale Al-Qaedagroep op buitenlandse doelen. Daaronder was een mortieraanval op de Amerikaanse ambassade waardoor 13 meisjes in een naburige school verwondingen opliepen. (Reuters, AFP, AP)