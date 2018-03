Altijd maar wachten

Kinderen wachten weer op een verlossend belsignaal, hun ouders wachten in de files naar hun werk. Als ze niet op werk wachten, of op kinderen. Het wachten is overal, alsook de ergernis die ermee gepaard gaat, de mensheid is ervan doordrongen.

Vroeger dacht ik dat de Britten van wachten houden omdat ze het zo mooi doen, zo keurig in rijtjes. Maar beleefdheid mag nooit met hobby’s verward worden, ook in Groot-Brittannië prijkt wachten bovenaan het lijstje met nationale ergernissen. „Hate to wait?” is de slogan van de nieuwe campagne van Virgin Media voor een supersnelle kabel waarmee je veel sneller kan downloaden. Want alles gaat te traag.

Het is mij niet duidelijk waarop ik zelf nog wacht. Op het kookpunt van water, soms. Op zon. Niet op liefde, dreig ik dramatisch te besluiten. Het is zo’n gedoe. En op het verleden kan je nu eenmaal niet wachten. Op tekst, dat nog wel, tekst als helium in mijn hoofd, die uit mijn vingers vloeit en mijn scherm vult. Een vernederend soort van wachten voor een schrijver.

De vierhonderdeenenzeventig Belgische militairen die in Afghanistan werden gestationeerd, zijn experts in het wachten geworden. Degenen die in Kabul en Kandahar verblijven, beweren dan ook nagenoeg allemaal gek te worden. In Kabul bestaat het werk eruit om vanuit een minuscule geblindeerde wachtpost naar een straat te staren, de horizon af te turen op zoek naar een doorgaans onzichtbare opstandeling.

Volgens een legerpsycholoog is het vooral moeilijk om het gevaar niet te gaan onderschatten. „Soms is het goed om beschoten te worden. Dat houdt de soldaten bij de les en het zorgt voor een gezonde stress die je het leven kan redden”, zo werd de psycholoog het voorbije weekend geciteerd in De Standaard.

Ook in Kandahar lijkt de verveling van de Belgische soldaten bedreigender te worden dan het mogelijke gevaar van buitenaf. Hoewel in totaal zowat 14.000 NAVO-militairen gelegerd zijn in deze voorpost tegen de Talibaan, bevinden de Belgen zich in tenten achter metershoge betonnen, met prikkeldraad verhoogde muren. Sinds zij hun missie aanvingen, hebben zij zelfs niet gestaard naar wat er buiten die muren ligt. De twee toegestane biertjes per avond, die de broeders in Kabul nog weten te verlichten, zijn hier niet verkrijgbaar. De bevoorrading komt steeds meer in het gedrang. Dat wordt nog hongerig wachten.

Los van de kwestie of die Belgen überhaupt wel naar Afghanistan gestuurd hadden moeten worden, lijkt het me in alle omstandigheden nodig dat de geüniformeerde medemens de mogelijkheid krijgt zich druk met iets bezig te houden.

Laatst patrouilleerde ik een nacht met de politie door Brussel, in het kader van een reeks literaire nachtelijk portretten waaraan ik werk. Het was een erg rustige nacht, zo sakkerden tientallen monden collegiaal.

Ik ontdekte dat het bij rustige nachten voor de hand liggend is om homo’s te gaan pesten in een park. Ik mocht mee en liep al achter een zaklampstraal aan toen ik opbiechtte dat ik het heel genant zou vinden om een vrijend paar te betrappen. Als antwoord keek de agent die mij hierop wilde trakteren alleen maar heel onbegrijpend.

Een verveelde geüniformeerde is vaak gevaarlijker dan eentje met een duidelijke taak. En wellicht hoef je niet eens een uniform aan om die regel te laten gelden.