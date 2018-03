Als het nuttig is, wil Ter Horst dat politie etniciteit registreert

Het is een goede zaak wanneer de politie de etniciteit van (jeugdige) criminelen zou vastleggen, zei minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) gisteren tegen Het Parool. Vandaag voegt haar woordvoerder hier aan toe: „De minister heeft geen plan, maar wilde desgevraagd reageren op uitspraken van burgemeester Cohen van Amsterdam”.

De uitspraak in het interview dat het nuttig zou zijn om bij misdrijven de etniciteit van daders ook te registreren, volgde op de opmerking van Cohen dat het vaak Marokkaanse jongeren zijn die medewerkers van hulpdiensten, zoals de ambulance, belagen. Hij zei dat nadat begin deze maand ambulancepersoneel in Amsterdam-West was bedreigd.

„Als je een probleem wilt aanpakken, moet je het ook benoemen”, zegt Ter Horst de burgemeester na. „Bovendien kun je daarna ook de Marokkaanse gemeenschap erbij betrekken”.

Het vastleggen van de etniciteit is een zeer gevoelig onderwerp en gebeurt officieel niet. Wel worden nationaliteit en/of geboorteplaats genoteerd, op basis van het paspoort.

Op de vraag of minister Ter Horst voor registratie van de afkomst zou zijn, antwoordde ze in het Parool-interview: „Ja, natuurlijk. Het moet wel nuttig zijn en dat moet je ook kunnen aantonen.”

Volgens Ter Horst is het niet terecht dat registeren „in een negatief daglicht wordt geplaatst”. Ze zal echter geen voorstel met deze strekking doen.

Het kabinet is wel met het onderwerp bezig. Binnen drie maanden komt er een brief van minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA) aan de Tweede Kamer over „nut en noodzaak van registratie van etniciteit”.

Die inventarisatie is breed opgezet. Ze omvat niet alleen politiegegevens, maar gaat ook over de arbeidsmarkt en de sociale verzekering.

Het College voor Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag zegt „buiten de discussie te willen blijven” omdat het politiek „een zeer gevoelig onderwerp is” en omdat de uitspraken van Ter Horst „veel te vaag zijn”.

