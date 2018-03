„Die is wederom voorzien van een prachtige strik. Ik zie al helemaal voor mij hoe de minister daarmee op de ochtend van Prinsjesdag bezig is.”

Kamervoorzitter Verbeet bedankt minister Bos gistermiddag voor het aanbieden van de begroting 2009

„Wat is er toch aan de hand? Eerst leek de startmotor kapot, het kabinet wilde maar niet op gang komen. Nu rijdt het kabinet, maar met horten en stoten. Als de één meer gas wil geven, gaat de ander op de rem staan. En andersom.”

Oppositieleider Agnes Kant (SP) over het kabinet

„Met jullie aanwezigheid is er sprake van een zekere feminisering van de Politieke Beschouwingen, maar ik zal proberen daar geen rekening mee te houden.”

Pieter van Geel (CDA) spreekt het grote aantal vrouwelijke fractieleiders in de Tweede Kamer toe

„Het is allemaal consumptief, het is allemaal potverteren wat u aan het doen bent, erken dat nou!”

Mark Rutte (VVD) tegen Van Geel (CDA)

„Dit is solide. Dit zijn keuzes die gemaakt zijn.”

Van Geel

„Oh, oh, oh, het gaat hier alleen maar weer over geld, geld, geld.”

Marianne Thieme (Partij voor de Dieren)