7 burgers in Mexico gedood bij aanslag door drugsbende

Morelia, 17 sept. Bij een aanslag met twee granaten in de Mexicaanse stad Morelia zijn gisteren ten minste zeven doden en meer dan honderd gewonden gevallen. Vermoedelijk gooiden leden van een Mexicaanse drugsbende de granaten in een menigte die onafhankelijkheidsdag vierde. Het is voor sinds president Calderón in 2006 zijn `war on drugs` begon, dat één aan drugs gerelateerd geweldsincident zo veel burgerlevens kost. Calderóngebruikt het leger om de macht van rivaliserende narco-bendes, die marihuana en cocaïne naar de Verenigde Staten smokkelen, te breken. Bij geweld tussen de bendes onderling en tegen het leger zijn afgelopen jaar naar schatting 2.700 mensen om het leven gekomen