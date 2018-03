4 Tatoeëren

Rustgevende tatoeages

Vergeet na die burn-out nooit meer dat je rustig aan moet doen en tatoeëer je nieuwe lijfspreuk op een zichtbare plek. Zoals deze op de foto: Festina Lente, ofwel: haast u langzaam. Te bang voor een plaatje dat er nooit meer afgaat(in het geval van een nieuwe, veeleisende baas bijvoorbeeld)? Ontwerp dan je eigen tijdelijke tatoeage via de website Temporary Tattoos. Speciaal voor jou en je 4.999 overwerkte vrienden, want de minimale oplage is wat fors. Nog een paar suggesties voor rustgevende tattoospreuken:

Haastige spoed is zelden goed

Alle wegen leiden naar Rome

Kalmte zal me redden

Geen nieuws is goed nieuws

Beter laat dan nooit

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. (CH)

Met bijdragen van Carola Houtekamer, Forra de Jong en Eppo König