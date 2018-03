Taal leren

www.palabea.net en www.verbalplanet.com

Een kop koffie bestellen ging nog wel, maar veel verder kwam je niet. Na de vakantie heb je je daarom ook voorgenomen om écht Italiaans te gaan leren. Op de talencommunity Palabea vind je met Google Maps native speakers in je eigen stad of op afstand. Zo wil Alida in Rome graag Nederlands leren en kun je Italiaans met haar praten. Die uitwisseling is belangrijk: bij Palabea is iedere student tegelijk ook mentor. Online videolessen, oefeningen en naslagwerken staan tot je beschikking. Palabea groeit hard en belooft met partners als de BBC, Deutsche Welle en Cultura Italiana een uitgebreid en degelijk netwerk te worden. Verbalplanet is ook een online talenschool, maar hier betaal je gecertificeerde leraren om samen een persoonlijk e-leerplan op te zetten. Communiceren gaat via Skype. (IdV)

Met bijdragen van Viola Lindner, Marten Mantel, Irene de Vette en Robbert Weij