Bewegen in de slaapkamer

Het eenpersoons Twister dekbed (130 bij 200 cm) kost 29,95 euro via www.twisterdekbed.nl

‘Het mooiste gewicht is evenwicht’ willen de makers van een verantwoord zuiveldrankje maar even zeggen. Het had zomaar de slogan kunnen zijn van het kleurige Twister dekbed, het aloude evenwichtsspelletje, maar dan voor na kindertjesbedtijd. In plaats van een wijzer die aangeeft op welke stippen je je handen en voeten moet plaatsen, zijn er twee zachte dobbelstenen voor op bed. Voor de rest blijft het balanceren in de meest onmogelijke lichaamshoudingen, daar kan geen poweryoga tegenop. Het wereldrecord Twister schijnt op naam te staan van het Vechtdal College te Hardenberg. Op een Twistermat van 2.221,11 vierkante meter. Met 26.000 stippen vormde de school een menselijke kluwen van 2.050 leerlingen. Het Twister dekbed is bedoeld voor meer intieme gelegenheden – de site verwijst spelers subtiel door naar veiligglijden.nl. (EK)