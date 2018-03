3 Knutselen

Videoclip maken

http://creative.myspacecdn.com/nl/zuco103/main.html

Creatievelingen opgelet! De Nederlandse band Zuco 103 heeft een wedstrijd op hun MySpace-pagina uitgeschreven om een videoclip te maken voor hun nieuwste single: Longing (Saudade). Voor iedereen die enige ambitie heeft in video-editing ligt hier de kans om door te breken. Ook amateurs kunnen aan de slag. Download eerst het ruwe materiaal (15 clips van de bandleden vanuit allerlei camerastanden voor een green screen). Het idee werd geboren tijdens het maken van het nieuwe album After the Carnaval. Uit alle inzendingen kiest de Zuco-crew de vijf leukste, waarna de fans op Myspace de winnaar bepalen aan de hand van een verkiezing. Het uploaden van je creatie kan tot 20 oktober. De winnaar verdient (naast de officiële videoclip) een verzorgde reis naar een concert van Zuco 103 in het buitenland. (RW)