3 fotografie

Hit the Road

Utrecht. T/m 26 oktober. Wo-zo 12.00-18.00u. Inl: www.fotodok.org

Hit the Road is een fotomanifestatie op diverse locaties in Utrecht. Zij bestaat uit drie tentoonstellingen, die op verschillende manieren documentairefotografie onder de aandacht brengen. Op het Domplein is werk te zien van tien Nederlandse fotografen die op pad gingen door tien Utrechtse wijken. Martin Parr presenteert zijn serie Parking Spaces in de Flatland Gallery. In het voormalige gymnasium op Oudegracht 373 zijn de winnaars te zien van Roadmap to Glory: Fotodoks wedstrijd voor in 2007 afgestudeerd fotografietalent.