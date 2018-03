Leer speels met geld omgaan

Bling Game is te bestellen via www.nibud.nl. Kosten 29,95 euro.

De Bling Game is zoiets als een My First Monopoly, voor mensen bij wie debet en credit in het huishoudboekje niet helemaal, of helemaal niet synchroon lopen. Het bordspel lijkt ook een beetje op het bekende Monopolybord, alleen kom je niet langs de Kalverstraat of het Spui, maar langs de coffeeshop, het casino en de Mall. Het familiespel ‘om de harde euro’s’ is verkrijgbaar bij het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het is oorspronkelijk ontwikkeld om de blingblinggeneratie bij de schuldhulpverlening vandaan te houden. Iedere speler (maximaal 4) start met 1.000 euro cash, 1.000 euro spaargeld en een diamant. Als je langs start komt krijg je je maandsalaris van 500 euro, onderweg kun je geld ontvangen omdat je bijvoorbeeld prepaid gaat bellen (200 euro), of verliezen als je blowverslaafd raakt (500 euro). Verzamel de meeste bling, spaar voor negen diamanten en win. (EK)