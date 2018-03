2 Mooi maken

Schattig eten

tinyurl.com/5k6osr

Luister goed, want dit is de beste dieettip die je ooit zult krijgen. Het geheim waarom Japanners een van de slankste bevolkingsgroepen ter wereld zijn, is namelijk ontrafeld: ze maken hun eten simpelweg zo mooi dat je niet eens een hap zou durven nemen. Op bovenstaande website kun je wat voorbeelden zien: met gele en witte rijst en wat olijven en sushi heb je zo een lieftallige wasbeer geknutseld, en van een willekeurige bladgroente kun je met gemak een kikker vouwen. Dus als je ’s nachts hongerig wakker wordt en naar je keuken strompelt om een blik knakworsten op te warmen, maak er dan eerst iets moois van voordat je ze je mond inschuift. Ontzettend zonde om op te eten. Maar misschien dat alle energie die de Japanners klaarblijkelijk in hun voedsel hebben gestopt, ook bijdraagt aan hun slanke postuur? (MM)