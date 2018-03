1 zeulen in stijl

Ladies laptoptassen

www.invogue.nl, www.bepbags.com, www.hamersopmaat.nl

Sinds steeds meer hoogopgeleide vrouwen met smaak en geld noodgedwongen met een laptoptas moeten sjouwen, ziet-ie er ineens veel beter uit. Vroeger alleen verkrijgbaar in formaat hutkoffer, de spannende kleuren zwart en grijs en het verrassende formaat rechthoekig. Nu een geliefd item voor ontwerpers die begrijpen dat een vrouw daarmee dus niet over straat wil. En waar sjouwen vrouwen wel graag de hele dag mee rond, ook al zit er maar 1 lippenstift en een strippenkaart in? De handbag XL. Slimme ontwerpers ontdekten dat daar ook makkelijk een laptop bij past en een nieuwe functie was geboren. Claudio Ferrici heeft de knalrode lederen laktas Allegro al voor 229 euro. Maar de mooiste is toch wel de Vi I van het Nederlandse merk Zomoy (289 euro). Niemand zal ooit vermoeden dat je hierin je laptop met je meezeult. En ten slotte de meest verantwoorde, van de Nederlandse ontwerpster Marie José Hamers. Haar tas (99 euro) is gemaakt van papier-maché en meelzakken met een speciale weef- en verftechniek en ontworpen in Guatemala. (VL)