1 Tuinieren

Ontspannen(d) tuinieren

Het boek Originele Tuinideeën, Groente- en kruidentuinen, is te verkrijgen op bol.com: 8,95 euro.

Wil je best eens met je vingers in de aarde wroeten, maar woon je driehoog in een flat in Amsterdam: ga los in je eigen groente- en kruidentuintje in een flinke bloempot in de vensterbank of op je balkon. Zo kom je dichter bij de natuur, bij jezelf en je creëert nog een gebalanceerd dieet ook. Voor wieden op ‘kleine stukken grond’ is er het boekje Originele Tuinideeën, Groente- en kruidentuinen van Siegfried Stein. De aanleg van je eigen tuin gaat in drie stappen: 1: Wat je nodig hebt: welke planten en hoeveel van elk. 2: Hoe je moet planten: eenvoudige instructies voor de samenstelling en beplanting. 3: Hoe je de planten verzorgt: beknopte informatie en praktische tips. Heb je geen, of alleen een Frans balkon, of reikt je ambitie verder dan een bloempot? Overal zijn moestuintjes te huur voor lekker harken tussen de senioren. (FdJ)