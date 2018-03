Ik probeerde mij op de Troonrede te concentreren, maar het lukte niet. Zou Beatrix er iets meer structuur in kunnen aanbrengen, er iets meer één verhaal van kunnen maken? Nu is het een stream of consciousness: ‘Vrede en veiligheid. Millenniumontwikkelingsdoelen! Verdrag van Lissabon: ratificatie. En eveneens cruciaal. De koopkracht is gestegen. Alertheid blijft geboden. Deze fundamenten. Wie kan moet meedoen. Zonneboilers. De visserij verdient een stabiele toekomst.’ Mee eens, vooral dat laatste, maar ik kan er niet bij wakker blijven.

Daarom ging ik me focussen op de dingen waar Prinsjesdag eigenlijk om draait: 1. Hoedjes 2. Paarden 3. Is Máxima zwanger? In een roddelblad had ik de ambigue kop ‘Máxima weer zwanger??’ gezien, dus ik lette goed op haar buik. Die leek mij, voor zover ik er iets van kon zien onder haar paarse vleermuisgewaad, plat.

De paarden interesseerden mij niet. Bleven over: de hoedjes. Die waren gelukkig heel fascinerend. Een tijdje geleden was Krista van Velzen de enige die altijd met hoeden aankwam die tevens politieke statements (en tevens zeer lelijk) waren; complete landingsbanen droeg zij op haar hoofdje mee. Maar nu is Krista niet meer de enige; de statementhoed is het helemaal bij vrouwelijke politici.

Krista had wel de smerigste, een ‘spijthoed’ van stukjes mottige nerts. Er liep een beetje bloed uit, dat op haar hoofd druppelde. Hierbij had ze een bijpassend wetsvoorstel over bont.

Twee na lelijkste was de hoed van PvdA-vrouw Attje Kuiken. Lief, om foto’s van bejaarde vrijwilligsters op je hoed te plakken. Maar esthetisch? Nee.

Dan was er Marja van Bijsterveldt, met een ‘MBO Raad-hoed’ (ziet eruit zoals de naam doet vermoeden), Jet Bussemaker met een hoed die in elkaar geknutseld was door een vereniging van daklozen en psychiatrische patiënten, en Ella Vogelaar met een hoed die aangeschaft was bij, uiteraard, een winkeltje in een probleemwijk.

Dit leverde een vreemd beeld op. De koningin, met haar beige mantel, bladgoud, protocol en driewerf hoera. En dan een zaal vol vrouwen met carnaval op hun hoofd.

Overigens geloof ik niet dat die vrouwen zulke hoeden alleen dragen omdat ze begaan zijn met daklozen of probleemwijken. Ik zie er de neiging in van de typisch Nederlandse vrouw die nooit weet wat ze aan moet trekken als ze op elegant moet. Dan maar een nertshoed met bloed, denkt de vrouw in blinde paniek. Dan maar iets mals. Dan is het tenminste nog een statement.