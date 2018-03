1 FILMFESTIVAL

Camera Japan

Rotterdam: hoofdlocatie Lantaren/Venster. www.camerajapan.nl

Mooie, ontroerende en absurde cinema, eigenzinnige moderne dans, workshops, lezingen, dj’s en Japanse drankjes en hapjes tijdens de derde editie van Camera Japan, tot en met 29 oktober. Het filmprogramma varieert van een uitgebreid overzicht van recente Japanse films, spectaculaire animes en docu’s tot een retrospectief met werk van regisseur Masumura Yasuzo. Tijdens de kick-off party in Worm (20.30u) wordt de Japanse softcorefilm The Strange Saga of Hiroshi the Freeloading Sex Machine vertoond. Het festival gaat ook nog op tournee.