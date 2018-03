Zwager van Thaksin kandidaat-premier

Bangkok. De regerende partij PPP in Thailand heeft Somchai Wongsawat, de zwager van oud-premier Thaksin Shinawatra, gisteren genomineerd als kandidaat voor het premierschap. De beslissing leidde tot woedende reacties van de Volksalliantie voor Democratie (PAD), die de regering ervan beschuldigt een marionet van de afgezette premier te zijn. Morgen stemt het parlement over de nominatie van Somchai. Somchai (61) was vicepremier en minister van Onderwijs onder Samak Sundaravej. Sinds vorige week is hij waarnemend premier. Toen oordeelde het Constitutionele Hof dat Samak moest aftreden wegens belangenverstrengeling.