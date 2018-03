Wolken en zon

De wind in Nederland waait de komende dagen vrijwel voortdurend uit richtingen tussen oost en noord. Koele lucht wordt hiermee naar deze omgeving gevoerd en er drijven wolkenvelden mee. Neerslag wordt niet verwacht. De grote vraag is hoe vaak de zon schijnt. Bepalend voor het weer is een hogedrukgebied dat zich uitstrekt van de Britse eilanden via de Noordzee en Scandinavië naar het noordwesten van Rusland. In de winter zou een dergelijke drukverdeling vrijwel zeker garant hebben gestaan voor vorst en ijs. En ook al is het nog maar september, zelfs nu voert de wind al koele lucht aan. Als het vanavond en de komende nacht tussen de wolkenvelden door wat langer opklaart, gaan de temperaturen weer snel onderuit. Op de koudste plaatsen wordt het in dat geval 5 of 6 graden. Tot grondvorst komt het in tegenstelling tot de voorgaande nacht, toen de vliegbasis Twenthe aan de grond een minimumtemperatuur van 0,1 graden noteerde, waarschijnlijk niet. Verder wordt het een beetje nevelig. Net als vandaag wisselen morgen wolkenvelden en de zon elkaar af, waarbij het moeilijk is precies aan te geven waar de zon het langst en het vaakst te zien zal zijn. Bij een zwakke tot matige (noord)oostenwind stijgt de temperatuur tot maximaal 17 graden. Het blijft overal droog. Na morgen verandert er maar weinig in het weer, al lijkt het er wel op dat vooral donderdag de zon wat vaker tevoorschijn komt.