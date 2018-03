Wie is die persoon? (2) klik@nrc.nl ‘Het ging om de kleuren’, schrijft Petra de Vries uit Rotterdam, die deze foto in Douarnenez (Bretagne) nam. ‘Het blauw, geel en rood, en hoe dat terugkomt in de tas… Snel nemen voordat ze de hoek om gaan. Maar waar kwam die man nou ineens vandaan?’

