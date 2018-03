Weinig besluitvaardig, geen sterk strateeg

Een twijfelaar, geen begenadigd spreker, geen sterk strateeg en ook geen groot democraat. Dat Morgan Tsvangirai zich sinds gisteren premier van Zimbabwe mag noemen heeft hij volgens velen niet zozeer te danken aan een ijzersterk karakter, als wel aan zijn jarenlange aartsrivaal en de man met wie hij nu de macht moet delen, Robert Mugabe, nog steeds president en staatshoofd.

De handtekeningenceremonie in Harare en de overdracht van een groot deel van Mugabes macht was de climax van een strijd die voor Tsvangirai ruim tien jaar geleden begon. In de tussenliggende tijd bleef „meneertje Dikwang, poedel van de Britten” zoals Mugabe hem graag noemde, overeind als leider van een volksbeweging. Ondanks aanslagen op zijn leven, de repressie van Mugabe en een aantal strategische fouten die partijgenoten nog steeds onvergeeflijk noemen.

De ongeschoolde mijnwerker Tsvangirai, die zich in 1980 nog aansloot bij Mugabes Zanu-PF, kwam pas op de voorgrond toen Mugabes zwakke plekken zichtbaar werden. Als leider van de vakbondskoepel ZCTU leidde Tsvangirai vanaf 1997 demonstraties tegen belastingverhogingen in een economie die zwaar had geleden onder de mislukte hervormingen door IMF en Wereldbank.

Twee jaar later vormde Tsvangirai de Movement for Democratic Change en leidde hij met succes de campagne tegen een grondwetswijziging waarmee Mugabe zijn macht verder hoopte te verstevigen. Mugabe leed in 2000 zijn eerste nederlaag in zijn politieke carrière toen de meerderheid van de Zimbabweanen per referendum „nee” zei tegen de wijziging.

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2002 maakte Tsvangirai twee forse blunders. Hij liet zich fotograferen met blanke boeren die hem betaalcheques overhandigden om zijn strijd tegen Mugabe te financieren. De regeringspartij bleef de foto jarenlang gebruiken op posters die Tsvangirai afbeeldden als harlekijn van de blanken. Tsvangirai werd later in het geheim gefilmd toen hij met een Israëlische financier, een jarenlange vriend van de president, „de eliminatie van Mugabe” besprak. Hij werd vrijgesproken van hoogverraad, maar de beschuldiging van naïviteit bleef altijd aan hem kleven.

Nadat hij in 2002 de presidentsverkiezingen van Mugabe verloor gaf hij tegenover deze krant toe „geen plan B” te hebben. Rechtszaken waarin hij de uitslag aanvocht liepen op niets uit. Toen zijn partij in 2005 forse verliezen leed bij de parlementsverkiezingen kwam Tsvangirai intern zwaar onder vuur te liggen. De partij viel uiteen over de vraag wel of niet mee te doen aan verkiezingen voor de senaat. De manier waarop Tsvangirai reageerde was volgens velen Mugabe-achtig: met fors geweld. Op partijbijeenkomsten bekogelden partijgenoten elkaar met stenen en stoelen. Na een verhitte discussie op het hoofdkantoor van de partij in Harare probeerden Tsvangirais lijfwachten een partijgenoot door het trapgat naar beneden te gooien.

„Tsvangirais tuig hield me aan in een buitenwijk, bekogelde mijn auto met stenen en trok me toen door het gesplinterde raam naar buiten”, vertelde de 64-jarige Trudy Stevenson eerder dit jaar. In een interview met deze krant beweerde Tsvangirai dat agenten van Mugabes inlichtingendienst verantwoordelijk waren voor de aanval. Volgens Stevenson is dat het bewijs „van Tsvangirais weigerachtigheid verantwoordelijkheid te nemen. Hij heeft het geweld tegen zijn partijgenoten nooit openlijk afgekeurd”.

Op 11 maart vorig jaar werd Tsvangirai het symbool van moed toen hij zwaar werd toegetakeld door de politie na een vredige gebedsbijeenkomst waaraan honderden oppositieleden en kerkleiders meededen. Activisten die meededen aan de bijeenkomst schetsten weken later een heel ander beeld van het verloop van de dag, dan op de internationale televisienetwerken te zien was geweest. „Tsvangirai was helemaal niet aanwezig”, vertelt Mike Davis van de Harare Residents Association. „Hij zat thuis te lunchen toen wij met zijn allen werden opgepakt en afgevoerd werden naar het politiebureau. Pas na een paar telefoontjes kwam hij ons opzoeken Dat hij kwam was niettemin moedig. Toen de agenten hem zagen doken ze bovenop hem, ze hebben hem echt heel hard geslagen.”

De televisiebeelden van de gezwollen oogleden van Tsvangirai maakten indruk. Zimbabwe was wereldnieuws, buitenlandse regeringen overwogen nieuwe sancties, de druk binnen de regio groeide. In een interview met deze krant zei Tsvangirai een maand later niets te zien in het organiseren van demonstraties om het ‘momentum’ vast te houden. „Het werkt toch niet in Zimbabwe.” In hetzelfde gesprek beloofde hij Mugabe en zijn generaals amnestie voor alle mensenrechtenschendingen die sinds de onafhankelijkheid waren begaan, tot afgrijzen van mensenrechtenadvocaten. Zijn standpunt over amnestie, en over het wel of niet meedoen aan verkiezingen in een dictatuur, wijzigde hij het afgelopen jaar herhaaldelijk. „Besluitvaardig is hij zeker niet”, zegt een partijgenoot.

Het premierschap van Zimbabwe dankt Tsvangirai niettemin aan zijn volharding en „zijn talent de gewone mensen voor zich te winnen”, aldus politicoloog Brian Raftopoulos. En aan de Zuid-Afrikaanse president Mbeki, die ondanks het wantrouwen van Tsvangirai en de rest van de wereld tegen zijn ‘stille diplomatie’, Mugabe dwong zijn macht te delen. Nu de oppositieleider premier is, kan Morgan Tsvangirai bewijzen dat hij Zimbabwe meer te bieden heeft dan alleen verzet.