Wegener benoemt nieuwe topman

Apeldoorn, 16 sept. Uitgeefconcern Wegener heeft waarnemend topman Joop Munsterman benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Dat meldde Wegener vandaag. Munsterman was in juni al voorgedragen voor de functie. Munsterman is sinds mei actief als waarnemend topman van Wegener, waar hij sinds 1967 werkt. Hij volgt bestuursvoorzitter Jan Houwert op die in mei vertrok. Munsterman zal in het bestuur worden vergezeld door de nieuwe bestuursleden Koos Boot en Wil Cornelisse.