In Las Vegas is gisteren een nieuwe rechtszaak begonnen tegen de Amerikaanse sportheld O.J. Simpson. Dit keer wordt hij verdacht van een gewapende overval op twee verzamelaars van sportsouvenirs die spullen van hem bezaten. In 1995 werd Simpson na een geruchtmakende zaak vrijgesproken van moord op zijn ex-vrouw en haar minnaar. (AP)