Weer injecties centrale banken

Centrale banken in Azië en Europa hebben vandaag miljarden dollars in de financiële systemen gepompt om beleggers te kalmeren. Ook wilden ze voorkomen dat de belangrijkste beurzen worden meegezogen in de Amerikaanse financiële crisis.

De Europese Centrale Bank (ECB) injecteerde 70 miljard euro – 39 miljard euro meer dan normaal – in de geldmarkt, de Bank of England sluisde 20 miljard pond (25 miljard euro) naar de markt en in Japan, waar de Nikkei daalde met 5,9 procent, werd 24 miljard dollar (17 miljard euro) geïnjecteerd. De maatregelen volgden op de surseance van de Amerikaanse zakenbank Lehman, de plotse overname van de zakenbank Merrill Lynch en de grote problemen die dreigen voor het Amerikaanse AIG, ’s werelds grootste verzekeraar. De commerciële banken willen de liquiditeit op de geldmarkt stimuleren, net als vele malen eerder tijdens de kredietcrisis, die nu al ruim een jaar duurt.

Een opmerkelijke stap kwam ook uit China waar de Volksbank van China voor het eerst in zes jaar de rente verlaagde, naar 7,2 procent. In Zuid-Korea, waar de Kospi-index 6,1 procent verloor, en Taiwan worden vergelijkbare maatregelen besproken. Aangezien van alle Aziatische landen Japan het meest is blootgesteld aan de problemen in de VS kwam de Japanse bank tot twee keer toe in actie, maar dat verhinderde niet dat de Nikkei-index fors daalde.

Deze cijfers en uitlatingen van Japanse politici dat Japan ernstig te lijden heeft van de financiële en economische problemen in de VS maakten investeerders in Azië alleen nog maar nerveuzer. Hoewel Chinese banken geen grote belangen hebben in Lehman zorgde de ondergang van de 158 jaar oude zakenbank toch voor grote nervositeit. De Hang Seng in Hongkong verloor 5,9 procent en de beurzen van Shanghai en Shenzhen daalden ruim 4 procent. Shanghai heeft in een jaar meer dan 60 procent van zijn waarde verloren.