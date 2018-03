Weer een reeks aanslagen in Irak Bagdad. Een bom in deze uitgebrande auto nabij een politiepost in het centrum van Bagdad kostte gisteren twee mensen het leven. Twee anderen raakten gewond. De laatste dagen zijn er veel aanslagen in Irak. Zo zijn bij een zelfmoordaanslag in de Iraakse provincie Diyala tijdens de iftar (de avondmaaltijd tijdens ramadan) gisteren 22 mensen gedood en 33 gewond geraakt. Bij twee andere aanslagen kwamen nog eens 12 mensen om. Zaterdag werden in Noord-Irak drie journalisten en hun chauffeur vermoord. Foto Reuters REFILE - QUALITY REPEAT AND ADDITIONAL INFORMATION IN FIRST SENTENCE A man reacts near burnt vehicles after a car bomb at a police checkpoint in Baghdad, during a sandstorm, September 15, 2008. A car bomb killed two people, including a policeman, and wounded two others when it exploded in central Baghdad's Karrada district, police said. REUTERS/Mahmoud Raouf Mahmoud (IRAQ)

