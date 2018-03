Wars van commercie

Een jaarlijkse viering van ‘independent culture’, dat is het enige dat het ZXZW festival écht is. Want een andere gemene deler heeft het programma – waarop experimentele dans, ‘guerrillabreiers’, doomrockbands en experimentele house prijken – eigenlijk niet. En een metalfestival is het zéker niet, aldus programmeur Frank Kimenai. „Dat denkt iedereen, maar van dat imago willen we eigenlijk af. We hebben altijd singer-songwriters en popacts geprogrammeerd, al zijn deze misschien in voorgaande jaren wat ondergesneeuwd door de extremere bands.”

Een verkeerd beeld dat de organisatie nu, het vierde jaar dat het festival in Tilburg plaatsvindt, graag recht wil zetten. De acts op ZXZW – de naam verwijst naar de geografische ligging van Tilburg – creëren namelijk lang niet per definitie een muur van gitaargeweld. Kimenai: „Er zijn op zondag zelfs vijf akoestische, prachtig verstilde optredens in een synagoge.”

Wel geldt voor alle muziekacts – en voor iedere andere op het festival aanwezige artiest – dat ze een autonome werkwijze hebben en wars zijn van commercialiteit. Onafhankelijk dus. Het is alleen wel een selectiecriteria dat er voor zorgt dat de meer dan 275 acts tellende line-up vooral bestaat uit voor het grote publiek onbekende namen. Daarom brengt nrc.next hieronder alvast enkele hoogtepunten.

Noorse freakmetal Iedere avond brengt de Batcave in 013 de crème de la crème van de Noorse underground scene. Het programma van deze Norwegian Invasion is samengesteld door de mensen achter de experimentele muziekclub Bla in Oslo en brengt onder meer Monolithic, de ‘andere band’ van Motorpsycho-drummer Kenneth Kapstad en bands als Shari Vari (cosmic disco, afro beat, house) en Svarte Greiner (ambient). Zondag is het centrum van de stad zo goed als autovrij en staan op het buitenpodium in de Muzentuin onder meer het legendarische Sun Ra Arkestra, de speciale gast van het ZXZW festival, en de Engelse artpunkband Wire, inspirator van bands als REM en Sonic Youth. Verder laat op zaterdag Joop Visser, woordkunstenaar, singer-songwriter en protestzanger uit de jaren vijftig, in Kafee ’t Buitenbeentje zien waarom hij al meer dan vijftig jaar van de partij is.

Voor het eerst: dans op het programma Een van de thema’s van ZXZW is dit jaar Svart Kunststykke, ofwel zwarte kunst maar dan op z’n Noors. De exposerende kunstenaars laten zich allen inspireren door de in Noorwegen zeer levendige Black Metal-scene. Zo zijn er foto’s van Peter Beste te zien die de afgelopen zeven jaar dertien keer naar het Scandinavische land trok om metalmuzikanten te fotograferen en maakt Erik Smith – bekend van installaties met namen als Who, amongst you, deserves Eternal Life? en The Ghost of James Lee Byars Calling – tijdens het festival een nieuw kunstwerk. Naast de kunst is er ook live black metal te zien met onder anderen Watain, Black Anvil en Funeral Goat. Verder heeft ZXZW voor het eerst dit jaar ook een dansprogramma (hoogtepunt: performance artist Eva Meyer Keller die een stuk of dertig kersen, die staan voor het menselijk lichaam, gewelddadig doodt). En er worden films vertoond van Nederlandse ‘meesters’ Henri Plaat, Barbara Meter en Frans Zwartjes.

Kleurige breiwerkjes De Tilburgse binnenstad ziet deze week niet alleen een grote hoeveelheid T-shirts van bands voorbijkomen, maar ook tig strategisch geplaatste breiwerkjes. Dit laatste met dank aan guerrillabeweging Knitta. Een groep vrouwen van ‘alle leeftijden, nationaliteiten en geslachten’ die voor alles dat op hun pad komt een passend breiwerkje maakt. Van een bierflesomhulsels, tot de Golden Gate Bridge. De hele week lang zullen de guerrillabreiers door de Tilburgse binnenstad zwerven en het straatbeeld opleuken met kleurige breiwerkjes. Ook te zien in het Tilburgse deze week: uit de lucht vallende vliegtuigen en op elkaar crashende bussen. Jacqueline Steck ensceneert deze ongelukken, maar dan wel met haar speelgoed. Verwacht deze kleine ongelukken – denk aan: plastic krokodillen in de fonteinen met speelgoedpoppetjes tussen hun kaken, en gezonken auto’s in plassen – door de hele stad tegen te komen.