Want het kabinet rekent erop dat het wel goed komt

Vandaag is het de Derde Dinsdag in september, Prinsjesdag dus. Het kabinet Balkenende IV presenteert de rijksbegroting voor 2009. Daarna gaat de Tweede Kamer erover discussiëren. Wat moeten we weten over deze belangrijkste politieke week van het jaar?

1 Doen de kabinetsplannen op Prinsjesdag er nog toe als intussen in de VS twee zakenbanken omvallen?

Als minister van Financiën Wouter Bos vandaag zijn Miljoenennota aan de Tweede Kamer aanbiedt, is de rest van de financiële wereld met hele andere dingen bezig. Afgelopen weekeinde belandde het Amerikaanse financiële stelsel namelijk in een ongekend diepe crisis. Getalsmatig is de crisis op Wall Street ongekend. In één dag nam Bank of America voor 50 miljard dollar de zakenbank Merrill Lynch over. Zakenbank Lehman Brothers vroeg surseance van betaling aan en stevent op een faillissement af.

De tien grootste banken van de wereld maakten zondagavond 70 miljard dollar vrij om elkaar te helpen in geval van nood. Het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Fed, pompte nog eens 70 miljard dollar het systeem in om de paniek te sussen. In navolging daarvan deden ook de Europese Centrale Bank en die van Engeland en Zwitserland injecties van in totaal vele tientallen miljarden om de ergste panieksfeer op de geldmarkten te dempen. Opgeteld is een dagje crisis op Wall Street met gemak groter dan het bedrag dat de Nederlandse staat in een heel jaar uitgeeft.

Maar niet alleen getalsmatig overklast de aardverschuiving op Wall Street Prinsjesdag. Met de huidige grootschalige herverkaveling van het Amerikaans bankwezen komt ook een einde aan een tijdperk. Zelfstandige Amerikaanse zakenbanken zoals Merrill, Lehman en het in maart al gesneuvelde Bear Stearns houden op te bestaan, zo lijkt het. Ze komen stuk voor stuk in de problemen door de kredietcrisis. De reden daarvoor is dat zakenbanken nauwelijks eigen kapitaal hebben en toch voor honderden miljarden aan beleggingen uit hebben staan. Door de kredietcrisis vertrouwen banken elkaar niet meer, waardoor zakenbanken geen geld meer kunnen lenen van andere banken. ‘Gewone’ banken hebben daarnaast ook toegang tot spaargeld en tegoeden van bedrijven. Daarmee houden zij hun balans op orde. Het is dan ook geen toeval dat JP Morgan Chase in maart en Bank of America (BofA) gisteren de kopers waren van zakenbanken Bear Stearns en Lehman Brothers. JP Morgan en BofA zijn banken met een groot consumentennetwerk.

De hamvraag is natuurlijk wat wij daarvan merken. Vooralsnog niet zo veel. Maar als ‘gewone’ banken de zakenbanken opkopen, nemen zij ook de risicovolle beleggingen van die zakenbanken over. Zo bezien zetten zij indirect ook het spaargeld van alle consumenten op het spel. Mocht het weer misgaan met de zakenbanken, dan raakt dat immers ook de ‘moederbank’.

2 Hoe onderscheidt deze begroting zich van eerdere begrotingen?

Opvallend is dat ondanks het internationaal zware economische weer, het kabinet een financieel gezonde begroting indient. Niet alleen de Amerikaanse bankenwereld kraakt, ook de Europese economie stagneert, maar Nederland blijft redelijk uit de wind. Zo blijft de koopkracht voor het overgrote deel van de mensen op peil en worden bezuinigingen zoveel mogelijk vermeden. Ook groeit het begrotingsoverschot, daalt de staatsschuld tot historische diepten en veroorlooft het kabinet zich zelfs een lastenverlichting van rond de 2,5 miljard euro.

3 Hoe is het mogelijk dat het kabinet met zo’n gezonde begroting komt?

Door een paar meevallers (bijvoorbeeld omdat de aardgasbaten meer opbrengen en die niet volledig worden gebruikt voor aflossing van de staatsschuld), maar ook door geraffineerd te schuiven met begrotingsposten.

Neem bijvoorbeeld de jaarlijkse afdracht van Nederland aan de Europese Unie. Die afdracht is verlaagd. De besparing die dit oplevert over drie jaar tijd, heeft minister Wouter Bos van Financiën in één keer in deze begroting voor 2009 opgenomen. Ook verplicht hij enkele bedrijven waarin de overheid grootaandeelhouder is, om een groter deel van hun winst af te dragen aan de overheid.

De lastenverlichtingen komen tot stand door de geplande verhoging van de btw te schrappen en de premiebetalingen voor de WW tot nul te reduceren. Daar staat wel wat tegenover: de regeling voor kinderopvang wordt versoberd, net als de belastingaftrek voor buitengewone uitgaven. De AOW (het ouderdomspensioen) wordt geleidelijk ‘gefiscaliseerd’, wat betekent dat gepensioneerden met een aanvullend pensioen gaan meebetalen aan hun oudedagsvoorziening.

4 Dus we worden er allemaal beter van?

Nou... Gemiddeld mogen we er dan in koopkracht een half procent op vooruitgaan, maar dat betekent allerminst dat iederéén er op vooruit gaat. Als je levenspartner en jij allebei een salaris hebben dat lager is dan 175 procent van het minimumloon, ga je er een half procent op achteruit. Ook voor uitkeringsgerechtigden is het beeld niet gunstig. Hun koopkracht daalt gemiddeld een kwart procent. Gezinshoofden met een uitkering verliezen zelfs 1,5 procent van hun koopkracht. Ook ouderen die met minder moeten rondkomen dan 120 procent van de AOW, gaan er op achteruit.

5 Is Wouter Bos nou een slimme minister van Financiën of juist niet zo „solide”, zoals zijn voorganger Gerrit Zalm dit weekeinde op televisie zei?

Bos, zo zeggen ook zijn eigen ambtenaren op het ministerie, heeft met deze begroting ‘de randen van de regels van het begrotingsbeleid’ opgezocht. Die regels houden grofweg in dat de staatsschuld niet uit de hand mag lopen en dat de staat niet mag worden opgezadeld met al te zware financiële verplichtingen.

Het is niet zo dat Bos het huishoudboekje van de staat nu uit de hand laat lopen. Maar hij neemt wel iets meer risico’s, die vooral zichtbaar worden als de zorgelijke internationale economische situatie aanhoudt. Nederland, zo schrijft de minister van Financiën zelf in de Miljoenennota, is geen eiland in de wereld en kan niet eindeloos buiten schot blijven.

6 Morgen beginnen de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Waar zullen die over gaan?

In eerste instantie natuurlijk over deze begroting en alle kanttekeningen die je daarbij kunt maken. De hoofdlijn is helder: coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie steunen het kabinet en de oppositie uit forse kritiek. Maar het is ook een debat waarin alle partijen hun eigen accenten zullen proberen te zetten. De afgelopen dagen zagen we daar al een voorproefje van. De VVD presenteerde een tegenbegroting met meer lastenverlichting, de PvdA vindt dat het jeugdbeleid anders moet en het CDA lanceert het plan dat criminelen zelf moeten aantonen dat ze hun kapitaal legaal hebben vergaard.

7 Maar wat maakt de Algemene Politieke Beschouwingen dan speciaal?

De komende twee dagen (en nachten) is er één centrale vraag te stellen: hoe staat het met het gezag van dit kabinet? Het vertrouwen in deze regering is laag, zo blijkt uit allerhande onderzoeken en enquêtes.

Premier Balkenende, die namens het kabinet met de Kamer in debat zal gaan, wil deze beschouwingen aangrijpen om dat beeld te kantelen. Hij wil, zo vertellen mensen om hem heen, laten zien dat het zijn ploeg niet aan daadkracht ontbreekt. Hij zal het beeld willen neerzetten van een hechte ploeg bewindslieden die het land koelbloedig door slechte economische tijden loodst.

8 Waar moeten we nog meer op letten de komende week?

Een aantal zaken. Zo is er het officiële debuut van een nieuwe oppositieleider: Agnes Kant van de Socialistische Partij. Niemand verwacht van haar dat ze het natuurlijke gezag van haar voorganger Jan Marijnissen kan overnemen, maar hoe gaat zij zich verder profileren in het debat? Hoe zal zij de SP ‘iets meer Agnes en iets minder Jan’ maken? Daarbij zal zij het moeten opnemen tegen een aantal andere vrouwen; op het Binnenhof wordt al grappend over the battle of the babes gesproken. Ter linkerzijde zullen Femke Halsema (GroenLinks), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Mariëtte Hamer (PvdA) het woord voeren. Ook voor de laatste wordt deze week een vuurproef: het is de eerste keer dat zij als fractievoorzitter en opvolger van Jacques Tichelaar, de Algemene Politieke Beschouwingen ‘doet’. En dan is er natuurlijk Rita Verdonk, de éénvrouwsfractie in de Kamer, maar volgens de peilingen leider van een partij van rond de 17 zetels. Hoe houdt zij zich staande als het écht om de inhoud gaat? Ongetwijfeld zal ze in discussie moeten met de concurrenten op rechts: Mark Rutte (VVD), die net een nieuw beginselprogramma voor zijn partij schreef, en natuurlijk Geert Wilders (PVV), die heeft aangekondigd bij dit debat niet alleen kwesties rond de islam aan de orde te stellen.

9 Maar toch, veel mensen zullen na afloop zeggen: veel gepraat, maar er verandert niets.

Zeker. En dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. Maar tegelijkertijd gebeurt er wel iets belangrijks de komende dagen. In de eerste plaats zijn de Algemene Beschouwingen, ook door de vele aandacht van de media, het jaarlijkse podium voor politici om zich te profileren ten opzichte van het electoraat. In de tweede plaats wordt het kasboek van de staat, waarin veel belastinggeld van ons allemaal om gaat, besproken door de gekozen volksvertegenwoordigers. Soms gaat dat heel stroperig of onbegrijpelijk. Maar zo zit de politiek in een coalitieland als Nederland nu eenmaal in elkaar: al die partijen moeten wel met elkaar blijven praten om kleine stapjes vooruit te komen.

