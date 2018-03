Vredessoldaten in Mogadishu gedood

Mogadishu, 16 sept. Een Oegandese vredesmilitair is gisteren om het leven gekomen toen zijn voertuig op een bermbom reed in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Zondag al kwam een Oegandese soldaat om bij een vergelijkbaar incident. In Mogadishu zijn ruim 2.000 Oegandese en Burundese vredestroepen van de Afrikaanse Unie gelegerd. Zij kunnen weinig uitrichten tegen de steeds gewelddadiger islamitische extremisten.