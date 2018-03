Voorwaardelijke dopingstraf Frigo

Albertville, 16 sept. De rechtbank in het Franse Albertville heeft voorwaardelijke gevangenisstraffen uitgesproken tegen de Italiaanse oud-wielrenner Dario Frigo en zijn vrouw Susanna. In de auto van Susanna Frigo werden in juli 2005 tijdens de Ronde van Frankrijk dopingproducten gevonden. Beiden riskeren bij een nieuwe overtreding van de Franse wetgeving een celstraf van een half jaar. Het echtpaar kreeg ook een boete van 8.757 euro.