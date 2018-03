Verheugen `geschokt` over lobbygroepen

Rotterdam. Een van de vicevoorzitters van de Europese Commissie, Industriecommissaris Günter Verheugen, heeft verklaard ”geschokt” te zijn over de invloed van lobbygroepen en bedrijven op de totstandkoming van EU-wetgeving. Op een conferentie in Brussel, gisteren uitgezonden door de digitale zender EUX.TV, zei Verheugen dat wetgeving ”die het resultaat is van druk van een belangengroep” vaak wordt gepresenteerd als ”iets dat in het publieke belang is”. ”De realiteit is dat het in het belang is van een bepaalde groep, of van een bepaald bedrijf.” De uitspraak is opmerkelijk omdat de Commissie zelf verantwoordelijk is voor het doen van wetsvoorstellen.