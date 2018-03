UPC verhoogt snelheid internet

Rotterdam, 16 sept. Kabelmaatschappij UPC verhoogt de downloadsnelheid van het duurste abonnement tot 120 Mbit per seconde. Dat is vier keer sneller dan de maximale snelheid die het bedrijf nu biedt. UPC voert de snelheid op om de concurrentie met snelle glasvezel aan te kunnen. Door gebruik te maken van een nieuwe doorvoermethode voor kabelinternet is geen graafwerk nodig, maar moeten klanten van het bedrijf wel een nieuw modem plaatsen. De hoge snelheden zijn nu alleen nog te behalen in Amsterdam.