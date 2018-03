tv nieuws en documentaires Compassie: Agent Orange Ned.2, 23.30-00.35u. Documentaire over de juridische strijd tegen de producent van het ontbladeringsmiddel Agent Orange. In de Vietnamoorlog heeft de VS de giftige chemicaliën, die ernstige ziektes veroorzaken, vanuit de lucht over Vietnam verspreid. Het middel leidt nog altijd tot de geboorte van misvormde baby’s. ** FILE ** U.S. Air Force planes spray the defoliant chemical Agent Orange over dense vegetation in South Vietnam in this 1966 black-and-white file photo. (AP Photo, File)

Associated Press