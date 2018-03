tv andere aanraders

Grey's anatomyNet5, 19.05-20.00u.

Grey’s Anatomy-fans opgelet: vandaag begint seizoen 4 van de populaire ziekenhuisserie. Hoofdrolspelers Meredith, Izzie, Christina en Alex zijn geen co-assistenten meer, maar begeleiden nu zelf stagiaires. George is gezakt voor zijn examen en is tot zijn schaamte nog steeds co-assistent. Natuurlijk ontbreekt het nodige drama niet: onder de nieuwe stagiaires zit Lexie, het halfzusje van Meredith wie zij nooit ontmoet heeft. En ook dit seizoen volgen we het liefdesleven van de doktoren.