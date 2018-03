Test Nokia N96: de eerste ervaringen

De Nokia N96 is een smartphone die voortborduurt op het concept van de alles-in-één computer zoals de voorganger N95 dat was: muziek- en videospeler, browser via wifi en mobiel internet, goede foto- en videocamera en een volwaardig navigatiesysteem. En nu dus ook geschikt voor mobiele tv via DVB-H.

Een kort verslag van de eerste testervaringen met dit toestel, dat gisteren op de Nederlandse markt verscheen met een tv-abonnement op mobiele tv.



Als je de reacties dit weblog mag geloven, kijken er net zoveel mensen uit naar de komst van de Nokia N96 als de Apple iPhone, afgelopen zomer. Nokia liet in februari al de eerste prototypes zien, en introduceerde het toestel eerst in India om de iPhone-hype daar te snel af te zijn.

Kijk je naar de interface, dan is de N96 amper te onderscheiden van zijn voorganger. Zeker als die je de laatste met de nieuwe 3.0 firmware hebt uitgerust waardoor bijvoorbeeld de kantelsensor geactiveerd werd. De bediening van de N96 voelt wel een stukje sneller aan die van de N95. Ook zit er wat kleine gelikte details in de menu’s, maar opvallend zijn ze niet.

De N96 heeft vergeleken met zijn voorganger een meer afgeronde vorm, meer geheugen (16 GB) en een nieuwe functie gekregen: live tv kijken via de ingebouwde DVB-H ontvanger. Dat werkt voorlopig alleen met een KPN-abonnement, waar de telefoon de komende maand te koop is. Stop je een andere sim in een simlockvrije N96, dan krijg je de waarschuwing dat er iets mis is met de subscriptions (het testexemplaar heeft nog geen Nederlandse taal aan boord). Wel kun je tv-programma;s die je eenmaal hebt opgenomen met een KPN-sim erin, nog wel bekijken als de N96 met een andere sim draait.

De meegeleverde koptelefoon en afstandsbediening zijn identiek, en het gewicht van de N96 bedraagt 125 gram, tegenover 128 gram van de N95. Het toestel is een fractie langer, maar ook platter dan de N95. De knoppen zijn enigszins veranderd: Nokia heeft een sierlijk vierkantje in het midden geplaatst dat ook op de N82 te vinden is. Dat moet net zo’n duidelijk multimedia-symbool worden als bijvoorbeeld het clickwheel van Apple. play, stop en forward/rewind knop zijn daar omheen gerangschikt.

De usb-aansluiting waarmee je de telefoon per kabel aan een pc kunt verbinden is overigens een maatje kleiner dan bij de N95 8GB. De batterij heeft geen 1200 mAh vermogen (zoals de N95 8GB), maar 920 slechts mAh. Wat dat voor de bedrijfsduur betekent, komt later tijdens de test ter sprake.

Tv kijken

Het is even zoeken, maar het televisiegedeelte bereik je door de multimediatoets in te drukken en vervolgens een zender te selecteren. Opnemen kan door direct de opnameknop in te drukken of een programma uit de gids te selecteren. De tv-kwaliteit van DVB-H is uitstekend, zoals eerder al geconstateerd tijdens de introductie met de Samsung P960, een paar maanden geleden. Ondertitels zijn bijvoorbeeld prima te lezen.

Het scherm van N96 is 2,8 inch groot. Dat haalt het bij lange na niet bij de iPhone, maar is goed genoeg om tv en video op te kijken.

Handig is het klepje waarmee je het toestel schuin zet om tv te kijken. Dat zou ook een handige toevoeging voor de iPhone/ iPod Touch zijn.

De beeldchip is niet veranderd (5 megapixel foto’s, 640×480 videoopnames), maar het lijkt alsof de camerasoftware in de N96 iets sneller reageert. Ook de flits lijkt feller. Klein detail: ook al zit er tv-ontvanger in, de fm-radio heeft nog steeds een externe antenne nodig om radiosignaal te ontvangen.

En voor Mac-gebruikers: de N96 ondersteunt synchronisatie via iSync en Nokia Multimedia Transfer, dankzij een goedverstopte plugin.

De prijzen van een losse N96 liggen rond de 550 à 600 euro. De Nokia N96 wordt later deze maand vergeleken met twee andere nieuwe smartphones: Sony Experia X1 (releasedatum eind september) en de HTC Touch Pro.

Meer specificaties:

Gewicht 125 gram

Formaat 103 x 55 x 18 mm

Formfactor Slider

Bediening Toestel en voicedial

Batterij Li-Ion accu

Spreektijd 210 minuten

Standbytijd 220 uur

Kleuren Zwart

Communicatie

Frequenties 900, 1800 en 1900 MHz

Data GPRS, EDGE, UMTS en HSDPA

Datadiensten MMS, WAP, Email en HTML

Geheugen

Harddisk (flash) 16 GB

Cardreader microSD (1 slot)

Soort 16777216 kleuren TFT

Resolutie 240 x 320

Besturingssysteem

Platform Symbian OS

Camera

Aantal pixels 5.00 megapixel (2595 x 1944)

Bluetooth & Wifi, USB 2.0, GPS

Audio FM tuner, audiospeler en recorder

Video videospeler en recorder

Audioformaten MP3, AAC, eAAC, eAAC+ en M4A