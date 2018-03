Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Uit de Prinsjesdag-enquête blijkt dat het rapportcijfer voor het kabinet-Balkenende IV fors is gedaald. De ministersploeg kreeg bij het aantreden in februari 2007 nog een 5,9. Dat cijfer is nu een punt lager: 4,9. Ruim driekwart (77 procent) van de deelnemers verwijt het kabinet gebrek aan daadkracht. 72 procent stelt dat het kabinet ‘het oplossen van de problemen in Nederland te veel voor zich uit schuift’. Ned.1, 18.20-18.45u.

NOS Samenvatting Prinsjesdag. Samenvatting van de uitzending van Prinsjesdag. Ned.2 18.25-18.55u.

Netwerk. Inzicht in de gevolgen van de Miljoenennota voor drie verschillende huishoudens: een gezin, een bijstandsmoeder en een AOW’er. Verder reageren inwoners van de Rotterdamse wijk Schiebroek op de plannen van het kabinet. En een politieke discussie over de plannen van de regering. Ned.2, 20.25-20.50u.

Nova/Den Haag Vandaag. Reportage volgt vandaag minister Wouter Bos. Ex-politici Elco Brinkman (CDA), Ed Nijpels (VVD) en Henk Vermeend (PvdA) geven commentaar op de Miljoenennota, terwijl bedrijveninvesteerder Henk Keilman bekijkt hoe ‘groen’ die nota is. Verder een onderzoek naar de toegenomen impopulariteit van het kabinet, waarbij de stemming in Woerden wordt gepeild. Ned.2, 22.15-22.45u.

praatprogramma

De wereld draait door. VVD-leider Mark Rutte laat zijn licht schijnen over Prinsjesdag; Anneke en Johan van Gogh, de ouders van Theo van Gogh, vertellen over de remake van zijn film Blind Date die in première gaat, zangeres Wende Snijders praat over de documentaire De wereld beweegt, die Roel van Dalen over haar maakte. Matthijs van Nieuwkerks tafelheer is Jan Mulder. Ned.3, 19.30-20.20u.

Het elfde uur. Piet Hein Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geeft een toelichting op de maatregelen rond het ontslagrecht. Verder legt hij uit waarom het kwetsen moet ophouden als het om de islam gaat. Jan van den Bosch over zijn tv-programma Hour of Power waarin hij elke zondagochtend praat met een bekende Nederlander over zijn of haar geloof. Ned.2, 21.20-22.00u.

Pauw & Witteman. Minister van Financiën Wouter Bos evalueert Prinsjesdag en geeft een toelichting op de Miljoenennota. De Rijdende Rechter Frank Visser spreekt over zijn boek Onze Buren een neerslag van zijn kennis van zaken over het meest voorkomende conflict in Nederland: de burenruzie. Ned.1, 23.05-0.00u.

documentaire

Compassie 2: Agent Orange. Documentaire. Tijdens de Vietnamoorlog, van 1961 tot 1972, hebben de Verenigde Staten tonnen Agent Orange over het land uitgestrooid. Agent Orange is een mix van chemicaliën die ernstige ziektes kunnen veroorzaken, waaronder diverse vormen van kanker. Door het gebruik van het ‘ontbladeringsmiddel’ werden in Vietnam duizenden kinderen met spina bifida (open rug) en andere misvormingen aan de ruggengraat geboren. Inmiddels blijkt dat de afwijkingen van generatie op generatie worden overgedragen. In tegenstelling tot aan de Amerikaanse oorlogsslachtoffers wordt aan de Vietnamese slachtoffers geen herstelbetaling gedaan. De Franse documentairemaakster Leslie Wiener volgt de juridische strijd die al jarenlang gaande is om de producenten van Agent Orange alsnog aansprakelijk te stellen voor de schade die de Vietnamezen er tot op de dag van vandaag van ondervinden. Ned.2, 23.30-0.35u.

Informatief

Opgelicht. Consumentenvoorlichtingsprogramma besteedt onder meer aandacht aan de aanhouding van een nepadvocaat die met gewiekste juridische adviezen zijn cliënten tonnen wist te ontfutselen. In de studio reageren Tweede Kamerlid Fred Teeven en gedupeerden. Ned.1, 21.10-21.50u.

Tot de dood ons scheidt: Ad en Thea van Hoeij. Oud-Europees judokampioen Thea kon na een auto-ongeluk steeds minder en belandde uiteindelijk op bed. In de periode van het ongeluk waren de vier kinderen van Thea en haar partner Ad nog jong. Ze vertellen over hun ervaringen. Ned.2, 20.50-21.20u.

’t Zal je maar gebeuren: mijn dochter kwam uit coma. Drie jaar geleden belandde Michelle, dochter van zakenman Ed Cordromp, in het ziekenhuis. De net afgestudeerde juriste heeft een diabetisch coma. Als ze bijkomt is ze te lang zonder zuurstof geweest. De jonge vrouw is weer kind geworden. Ed zoekt naar een goed tehuis voor zijn dochter, want hij wil Michelle niet bij demente bejaarden laten plaatsen. De zoektocht naar een thuis loopt op niets uit. Dan besluit hij zijn dochter zelf te gaan verzorgen. Ned.2, 22.50-23.30u.

muziek

Later live ... with Jools Holland. Muziekprogramma met optredens van Metallic, Nicole Atkins en Carla Bruni. BBC 2, 23.00-23.30u.

sport

NOS UEFA Champions League: PSV - Atlético Madrid. Voorbeschouwing, rechtstreeks verslag en nabeschouwing van het eerst duel in de groepfase van de UEFA Champions League. Ned.3, 21.15-23.05u.

NOS Paralympische Spelen. Samenvattingen van de Spelen voor gehandicapten. Ned.2, 19.55-20.25u. en BBC 2, 20.00-21.00u.