Te huur: een koophuis

Een startersappartement in de Amsterdamse Pijp verkopen kost een huiseigenaar doorgaans weinig moeite. Maar neem een vrijstaande woning in Kerkrade, en je zult zien dat deze een stuk langer te koop staat dan vroeger. Nemen we het Nederlandse gemiddelde, dan duurt het steeds langer voor een woning is verkocht, zo blijkt uit recente cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en het Kadaster. Een huis staat nu gemiddeld tussen de 110 en 169 dagen te koop.

En dat levert een nieuw probleem op voor kopers die hun oude huis niet verkocht krijgen, maar uit angst voor verdere prijsstijgingen al wel een nieuw onderkomen hebben gekocht. Zij betalen in de tussenliggende periode dubbele lasten. Bovendien is een leeg huis kwetsbaar voor inbraak en vernieling.

De oplossing lijkt logisch: verhuren. Dat lijkt een aantrekkelijke optie, omdat de te innen huur immers - een deel van de - vaste lasten van de woning dekt. Daarmee is de huiseigenaar een wat in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië wordt aangeduid als ‘accidental landlord’.

Maar een verhuurder krijgt in Nederland met veel regels en verantwoordelijkheden te maken, weet Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis. Belangrijk obstakel is de huurbescherming. Voor de verhuurders is de verhuur meestal tijdelijk. „Dan kan het lastig blijken om de door de wet beschermde huurder uit het pand te krijgen”, zegt De la Porte.

Huiseigenaren lopen bovendien de kans zich onterecht rijk te rekenen. Door verhuur kwalificeert het oude huis echter niet langer als de eigen woning, en eindigt het recht op hypotheekrenteaftrek.

Huiseigenaren vergissen zich ook in de tijd die gaat zitten in de procedures. Zo ook salarisadministratie-medewerker Didier (38). Hij werd twee jaar geleden bij toeval huisbaas. Tegelijk met de aankoop van zijn woning in Amsterdam zette hij zijn appartement in Zaandam in de verkoop. „Door een samenloop van omstandigheden vlotte de verkoop niet.”

De makelaar had een te hoge prijs geadviseerd en er stonden in de directe omgeving veel meer vergelijkbare appartementen te koop. Toen het huis na zes maanden nog niet verkocht was, koos hij ervoor zijn huis te verhuren. Een tijdrovend proces. „Er is veel overleg met huurders en andere partijen nodig over betalingen, het plannen van onderhoud en calamiteiten.”

Zo kreeg hij te maken met een huurder die er een gewoonte van maakte in de vroege ochtend zijn gereedschap en materialen uit de onderliggende berging te halen. Tot overlast van de andere bewoners. Reden voor veel huiseigenaren die verhuur willen voortzetten om een professionele beheerder in te schakelen.

Als er een hypotheek op het huis rust, kan bovendien de bank zich roeren. Zij zien de klant met twee huizen en de verantwoordelijkheid voor de hypotheeklasten als een risico. Veel huiseigenaren denken de bank gerust te kunnen stellen met de aanwezigheid van een huurder. Het tegendeel blijkt waar. Door de eerdergenoemde huurbescherming is de aanwezigheid van een huurder juist een risico. Bij gedwongen verkoop van de woning drukt het de waarde; een verhuurd huis is minder waard dan een leeg huis. Bijna standaard is daarom in de hypotheekvoorwaarden opgenomen dat de hypotheekverstrekker toestemming moet geven voor verhuur.

In geval van Didier vroeg de bank hem ook langs te komen. De verhuurde staat van de woning was niet het probleem, maar zijn financiële situatie. „Op papier kon ik de lasten van twee woningen niet dragen, terwijl dat in de praktijk door verhuur geen probleem vormde. De bank houdt geen rekening met de huurinkomsten.” Aflossen van een deel van de hypotheek was een oplossing. Uiteindelijk besloot hij het huis te verkopen aan de zittende huurders.