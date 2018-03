Sleper Smit verwerpt bod baggeraar Boskalis

Sleep- en bergingsbedrijf Smit International wijst het bod van baggeraar Boskalis af. Dat heeft het bedrijf gisteravond bekendgemaakt. Het is de tweede keer dit jaar dat Smit niet ingaat op avances van Boskalis.

Boskalis bood gisterochtend 1,1 miljard euro voor Smit. De baggeraar maakte meteen bekend het bedrijf te willen splitsen. De havensleepdiensten wil Boskalis zo snel mogelijk doorverkopen. De bergingswerkzaamheden en de transportdivisie zou Boskalis zelf willen behouden. En de terminaldivisie, die maritieme diensten aan olie- en gasterminals verleent, zou Boskalis onderbrengen bij Lamnalco, een joint venture van Boskalis en het Saoedische Rezayat.

Om die laatste divisie is het Boskalis vooral te doen. De bestuursvoorzitter van Boskalis, Peter Berdowski, heeft al vaker gezegd dat hij een grote groei verwacht op de markt voor dienstverlening voor olie- en gasmaatschappijen. Graag wil hij de marktpositie van Lamnalco versterken via een overname. Daarom bood Boskalis in februari 201 miljoen euro voor de terminaldivisie.

Smit wees dit bod af omdat de terminaldivisie te belangrijk zou zijn voor het bedrijf. Een bod op alle aandelen van Smit was de enige manier waarop Boskalis nog kon slagen.

Maar ook dit bod kan niet op de steun van Smit rekenen. Topman Ben Vree: „Boskalis mag dienstverlening voor olie- en gasterminals een interessante markt vinden, maar dat vinden wij ook.” Vree ziet geen reden om de bedrijfstrategie te wijzigen en in te gaan op het bod. „Wij zijn succesvol en winstgevend”, stelt Vree. „Waarom zouden wij moeten ingaan op een scenario waarin ons bedrijf in drieën wordt gesplitst en grotendeels in buitenlandse handen valt?” Bovendien, zegt Vree, vinden de grootaandeelhouders van Smit het bod van 62,50 per aandeel te laag. Vree: „Het is geen knock-out bod.”

Een woordvoerder van Boskalis laat weten dat het bedrijf zich beraadt of ze het bod zonder de steun van Smit doorzet.